Ступица IL50-120/6T-44-R635. Ступица имеет адаптер под жесткую стойку, который придает высокие эксплуатационные характеристики. Адаптер для крепления ступицы на стойку выполнен технологией ковки из стали С45. Внутренний диаметр подшипника – 32 мм.Аналоги: 18.14.200.СБ БДМ-Агро, 4Х4.01.01.СБ БДМ-Агро, БД-16.01.00А-01 БДТ-АГРО, БД-17.04.00В БДТ-АГРО, БД-17.04.00В-01 БДТ-АГРО, БДМ-МК.45.45.05 МиК, БДМ-МК.45.45.103 МиК, ПУ-17.00.00.00.000 ПРОМАГРО, ПУ-9.00.00.00.000 ПРОМАГРО, УР-4.00.00.000.СБ Белагромаш–Сервис.Приобретая ступицу IL50-120/6T-44-R635, Вы получаете гарантированно высокое качество.

Качественные ступицы БДМ для лущильников, культиваторов, мульчировщиков и другой сельхозтехники





Ступица БДМ — переходное звено для соединения несущей рамы с рабочим инструментом. Изделие передает крутящий момент диску. Компоненты подшипниковой системы: неподвижный корпус, ось вращения, уплотнение, крепеж: болты, наружные гайки.

Каждый диск бороны находится на «своей» стойке. Рабочие органы расположены в один или несколько рядов. Наиболее эффективная конструкция — дискатор 4х4.

Выбор ступиц БДМ

При работе режущий инструмент испытывает повышенные нагрузки. Постоянно меняется направление, характер и величина усилий. Сопрягаемые детали неравномерно изнашиваются. В углубления дискатора 4х4 попадает грязь, пыль, земля, мелкие камни. Сбор абразивных компонентов шлифует шейку оси. Вещества проникают в подшипник, диски не вращаются.

У букс с сальниками больше срок службы. Запчасть размещают между подвижными и неподвижными деталями. Уплотнитель препятствует попаданию внутрь грязи, пыли, земли, мелких камней.

Когда дискаторы 4х4 интенсивно эксплуатируют, количество инородных включений возрастает, зазор расширяется. Наступает время заменить сальник.

При выборе инструментов для модернизированных дисковых борон учитывают параметры:

назначение ступицы БДМ: универсального типа, для узкопрофильного механизма или продукции конкретного бренда;

диаметр дисков: до 400 мм, 710 мм (для средних и тяжелых борон);

размеры;

рядность и расположение элемента.

Цена товара зависит от конструкции, типа смазки, количества и диаметра крепежных отверстий для гаек.

Компания «Иннер Инжиниринг» разрабатывает и изготавливает подшипники и ступицы для сельхозтехники. Дополнительный ассортимент: кассетное уплотнение и торцевые крышки. Производитель развивает собственную торговую марку — INNER.

Каталог включает обслуживаемые и необслуживаемые подшипники. В тематическом разделе представлены три категории продукции:

Agropoint INNER — комплексные решения для современных средств механизации; INNER — буксы для посевных агрегатов; роликовые конструкции.

На товарных страницах указаны сведения: размеры, масса, статические и динамические нагрузки, аналоги производства России и зарубежья, пр. параметры. Минимальная стоимость одной буксы — от 1 916 рублей.

Кроме классических подшипниковых соединений, предприятие выпускает модернизированные устройства. Ступица режущего инструмента — необслуживаемая сборная конструкция. Специальный узел применяют для грубой обработки пахотных земель. Механизм позволяет резать почву и стерню.

Преимущество продукции INNER — высокая точность сборки, износостойкость, прочность и надежность изделий:

Крышки букс крепят на болтах. Элементы фиксируют изделие на месте и равномерно распределяют нагрузку.

В обслуживаемых подшипниковых конструкциях используют жидкую смазку. Подтекание сальника сигнализируют об износе металла.

По сравнению с аналогами, километр обработанной с помощью устройств INNER земли стоит дешевле.

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