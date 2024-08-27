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INNER: Производство подшипниковой продукции

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  • Рельсовые направляющие и каретки INNER
    Рельсовые направляющие и каретки INNER
  • Подшипниковые узлы INNER
    Подшипниковые узлы INNER
  • Подшипниковые узлы INNER серия SUWST, SUFG, SUYC
    Подшипниковые узлы INNER серия SUWST, SUFG, SUYC
  • ШВП
    ШВП
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Элементы трансмиссии
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Каретка HGW45CCZAH INNER
Каретка HGW45CCZAH INNERВ наличии
11 527 руб.
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АкцияРекомендуемХит продаж
Гайка ШВП SFU1610 INNER
Гайка ШВП SFU1610 INNERВ наличии
2 469 руб.
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АкцияРекомендуемХит продаж
Разъемный корпус SNL513-611 INNER
Разъемный корпус SNL513-611 INNERВ наличии
5 739 руб.
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АкцияРекомендуемХит продаж
Рейка зубчатая прямозубая: 20x20, L=3000 мм, M=2 CR28300 INNER
Рейка зубчатая прямозубая: 20x20, L=3000 мм, M=2 CR28300 INNERВ наличии
7 504 руб.
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Подшипниковый узел SUFN210-2TB INNER
Подшипниковый узел SUFN210-2TB INNERВ наличии
4 020 руб.
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Акция
Каретка HGW45CCZAH INNER
Каретка HGW45CCZAH INNERВ наличии
11 527 руб.
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АкцияРекомендуемХит продаж
Гайка ШВП SFU1610 INNER
Гайка ШВП SFU1610 INNERВ наличии
2 469 руб.
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АкцияРекомендуемХит продаж
Разъемный корпус SNL513-611 INNER
Разъемный корпус SNL513-611 INNERВ наличии
5 739 руб.
Подробнее
АкцияРекомендуемХит продаж
Рейка зубчатая прямозубая: 20x20, L=3000 мм, M=2 CR28300 INNER
Рейка зубчатая прямозубая: 20x20, L=3000 мм, M=2 CR28300 INNERВ наличии
7 504 руб.
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АкцияРекомендуемХит продаж
Подшипниковый узел SUQFH210-2PB.H INNER
Подшипниковый узел SUQFH210-2PB.H INNERВ наличии
5 436 руб.
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Хит продаж
Каретка HGW45CCZAH INNER
Каретка HGW45CCZAH INNERВ наличии
11 527 руб.
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АкцияРекомендуемХит продаж
Гайка ШВП SFU1610 INNER
Гайка ШВП SFU1610 INNERВ наличии
2 469 руб.
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АкцияРекомендуемХит продаж
Разъемный корпус SNL513-611 INNER
Разъемный корпус SNL513-611 INNERВ наличии
5 739 руб.
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АкцияРекомендуемХит продаж
Рейка зубчатая прямозубая: 20x20, L=3000 мм, M=2 CR28300 INNER
Рейка зубчатая прямозубая: 20x20, L=3000 мм, M=2 CR28300 INNERВ наличии
7 504 руб.
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АкцияРекомендуемХит продаж
Ступица режущего узла AGRO RIDER SU20-75/6H-B17 INNER
Ступица режущего узла AGRO RIDER SU20-75/6H-B17 INNERВ наличии
1 916 руб.
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О компании

INNER – компания разработчик и поставщик промышленных комплектующих:

  • Подшипниковые узлы, разъемные корпуса

  • Системы линейного перемещения: Шарико-винтовые пары (ШВП), Прецизионные валы и линейные подшипники, Рельсовые направляющие и каретки, Трапецеидальные винты и гайки

  • Подшипниковая продукция: Роликовые подшипники, Высокотемпературные подшипники, Подшипники из нержавеющей стали, Корпусные подшипники, Подшипники скольжения, Шариковые подшипники, Шариковые опоры и шарнирные наконечники

  • Элементы трансмиссии: Звездочки, Шкивы, Зубчатые колеса, Соединительные муфты, Втулки, Зубчатые рейки

  • Приводная техника: Редукторы, Мотор-Редукторы, Электродвигатели, Сервоприводы, Частотные преобразователи, Шаговые двигатели

  • Серия ступиц AGRO RIDER; Подшипниковые узлы серия SUWST, SUFG, SUYC; Самоустанавливающиеся корпусные подшипники серии Y; Подшипниковые узлы: в резиновом корпусе, в корпусе из серого чугуна, в стальном корпусе, премиум серия ARM, из высокопрочного чугуна

Мы производим 100% контроль изделий перед внедрением или поставкой, предлагаем оптимальные условия работы и гарантируем качество своей продукции. Модельный ряд всей продукции соответствует всем типоразмерам мировых производителей, легко взаимозаменяем и не уступает в эффективности и долговечности.

Мы изготавливаем на заказ по чертежам, а также отправляем образцы продукции для испытаний в полевых условиях и для согласования с конструкторами предприятий. 

Наша цель – производство эффективной продукции, соответствующей всем требованиям заказчика.


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+7 (499) 302-16-40
sale@inner.su
sale@inner.su
г. Санкт-Петербург, Витебский проспект 11 С, офис 3033