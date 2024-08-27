INNER: Производство подшипниковой продукции
- Рельсовые направляющие и каретки INNERУ нас можно купить: каретки серии HG, EG, MGN, RG
И рельсовые направляющие серии HG, EG, MGN, RG
Гофрозащиту и лубрикаторы
- Подшипниковые узлы INNERДополнительно к стандартной программе корпусных подшипников, по запросу производителей сельхозтехники, компания INNER разработала особые варианты подшипниковых узлов усовершенствованной конструкции.
- Подшипниковые узлы INNER серия SUWST, SUFG, SUYCЭффективность работы любой сельскохозяйственной техники зависит от качества ее комплектующих и своевременного ТО.
- ШВПВинты ШВП серии SFU, гайки ШВП серии SFU и DFU. Держатели для гаек и опоры ШВП. В наличии и под заказ со сроками поставки от 3 недель. Различные классы точности, любая длинна, обработка концов.
Скажем, что есть в наличии, что можно под заказ, какие работы делаем, какие услуги оказываем. Торгующим компаниям специальные цены. Звоните по телефону +7(499) 302-16-40,
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О компании
INNER – компания разработчик и поставщик промышленных комплектующих:
Подшипниковые узлы, разъемные корпуса
Системы линейного перемещения: Шарико-винтовые пары (ШВП), Прецизионные валы и линейные подшипники, Рельсовые направляющие и каретки, Трапецеидальные винты и гайки
Подшипниковая продукция: Роликовые подшипники, Высокотемпературные подшипники, Подшипники из нержавеющей стали, Корпусные подшипники, Подшипники скольжения, Шариковые подшипники, Шариковые опоры и шарнирные наконечники
Элементы трансмиссии: Звездочки, Шкивы, Зубчатые колеса, Соединительные муфты, Втулки, Зубчатые рейки
Приводная техника: Редукторы, Мотор-Редукторы, Электродвигатели, Сервоприводы, Частотные преобразователи, Шаговые двигатели
Серия ступиц AGRO RIDER; Подшипниковые узлы серия SUWST, SUFG, SUYC; Самоустанавливающиеся корпусные подшипники серии Y; Подшипниковые узлы: в резиновом корпусе, в корпусе из серого чугуна, в стальном корпусе, премиум серия ARM, из высокопрочного чугуна
Мы производим 100% контроль изделий перед внедрением или поставкой, предлагаем оптимальные условия работы и гарантируем качество своей продукции. Модельный ряд всей продукции соответствует всем типоразмерам мировых производителей, легко взаимозаменяем и не уступает в эффективности и долговечности.
Мы изготавливаем на заказ по чертежам, а также отправляем образцы продукции для испытаний в полевых условиях и для согласования с конструкторами предприятий.
Наша цель – производство эффективной продукции, соответствующей всем требованиям заказчика.
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