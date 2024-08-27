INNER: Производство подшипниковой продукции

О компании

INNER – компания разработчик и поставщик промышленных комплектующих:

Подшипниковые узлы, разъемные корпуса

Системы линейного перемещения: Шарико-винтовые пары (ШВП), Прецизионные валы и линейные подшипники, Рельсовые направляющие и каретки, Трапецеидальные винты и гайки

Подшипниковая продукция: Роликовые подшипники, Высокотемпературные подшипники, Подшипники из нержавеющей стали, Корпусные подшипники, Подшипники скольжения, Шариковые подшипники, Шариковые опоры и шарнирные наконечники

Элементы трансмиссии: Звездочки, Шкивы, Зубчатые колеса, Соединительные муфты, Втулки, Зубчатые рейки

Приводная техника: Редукторы, Мотор-Редукторы, Электродвигатели, Сервоприводы, Частотные преобразователи, Шаговые двигатели

Серия ступиц AGRO RIDER; Подшипниковые узлы серия SUWST, SUFG, SUYC; Самоустанавливающиеся корпусные подшипники серии Y; Подшипниковые узлы: в резиновом корпусе, в корпусе из серого чугуна, в стальном корпусе, премиум серия ARM, из высокопрочного чугуна

Мы производим 100% контроль изделий перед внедрением или поставкой, предлагаем оптимальные условия работы и гарантируем качество своей продукции. Модельный ряд всей продукции соответствует всем типоразмерам мировых производителей, легко взаимозаменяем и не уступает в эффективности и долговечности.

Мы изготавливаем на заказ по чертежам, а также отправляем образцы продукции для испытаний в полевых условиях и для согласования с конструкторами предприятий.

Наша цель – производство эффективной продукции, соответствующей всем требованиям заказчика.