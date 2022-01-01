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Производство комплектующих для сельхозтехники
Цена
1149
13134
Тип корпуса
Внутренний диаметр подшипника (d)
20.000
70.000
Наружный диаметр подшипника (D)
91
172
Ширина подшипника/узла/ступицы (B)
35.000
70.700
Масса, кг
0.320
6.200
Ступицы Agropoint INNER

Подшипниковые узлы

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